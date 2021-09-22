Сегодня, 22 сентября, в Саратовской областной думе состоялось заседание комитета по социальной политике. На нем спикер парламента Александр Романов представил изменения в закон о материнском капитале в регионе.

Сейчас его можно потратить на образование детей и на улучшение жилищных условий. Направить региональный маткапитал на покупку жилья можно только при использовании средств федерального.

Чиновник обратил внимание на ситуации, когда на момент получения регионального маткапитала семьи уже воспользовались средствами федерального, в связи с чем не могут использовать региональный на покупку жилья. В этом году был принят закон о возможности получения многодетными семьями вместо квартир жилищного сертификата.

Предложение использовать вместе с ним и региональный капитал легко в основу законопроекта. Эту инициативу поддержал губернатор области Валерий Радаев.