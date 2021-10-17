В пятницу, 14 сентября состоялось заседание рабочей группы по жилью, на котором член комитета многодетных семей Виктория Дубинина рассказала о массовых обращениях в соцсетях, по поводу высокой цены на картофель.

Саратовцы готовятся к наступлению зимы и запасаются картофелем. По словам многодетных семей, затраты на его покупку выходят слишком большие.

— Если в прошлом году килограмм картофеля стоил осенью 15-18 рублей, то сейчас это 38-40 рублей за килограмм. Возможно ли проверить, почему цена выросла более чем в два раза?, — обратилась к губернатору Виктория Дубинина.

Валерий Радаев отметил, что эта тема в зоне компетентности министров сельского хозяйства, которые не присутствуют на заседании. Также он отметил, что правительств старается контролировать цены на продукты в регионе.