Сегодня, 27 ноября, в рамках празднования Дня матери многодетные семьи могут бесплатно посетить музей-усадьбу Н.Г. Чернышевского в Саратове. Об этом сообщает пресс-служба области.

Помимо экскурсий по экспозициям музея в 12 и 14 будет проведен мастер-класс «Подарок маме», на котором дети смогут подготовить открытку-аппликацию и коробку для украшений.

Также в 13 и 15 будет проведена тематическая экскурсия на экспозиции «Озарена тобою жизнь моя» во флигеле Ольги Чернышевской, которая посвящена истории ее отношений с сыновьями и внучками. Она основывается на подлинных экспонатах, воспоминаниях и переписке семьи Чернышевских и знакомит с особенностями взаимоотношений героев.

Вход в музей осуществляется при наличии QR-кода и соблюдении всех противоэпидемических мер.