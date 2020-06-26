Семьи с тремя и более детьми, младший ребенок в которых не достиг 18-летнего возраста, при планировании путешествия по России на поезде этим летом могут воспользоваться специальным тарифом «Большая семья».

С 19 июня по 31 августа многодетные семьи могут оформить билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования формирования АО «ФПК», дочернего общества ОАО «РЖД», со скидкой 20 процентов. Предложение действительно и для индивидуальных поездок каждого из членов многодетных семей.

Чтобы получать скидки на поездки в течение всего лета, одному из членов многодетной семьи нужно прийти в любую кассу АО «ФПК» и получить статус «Большая семья» в программе лояльности «РЖД Бонус». Для этого необходимо предъявить кассиру документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, свидетельства о рождении детей или документы об их усыновлении, а также свидетельства о браке при необходимости регистрации супруга. Подробности о списке необходимых документов смотрите на сайте «РЖД Бонус»

Приобрести билет по специальному тарифу «Большая семья» можно в железнодорожной кассе, на официальном сайте ОАО «РЖД», а также с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», указав номер участника программы лояльности «РЖД Бонус».