В преддверии дня многодетной семьи, который впервые в Саратовской области отметят 21 декабря, многодетные мамы с детьми получили приятный подарок – билеты на шоу-программу молодежного цирка «Арт-Алле».

Для детей цирк — это всегда праздник. А культурное воспитание детей — приоритет и залог будущего нашего государства.

Для депутата городского Совета Маркса, руководителя сети клиник Доктора Трухманова Юлии стало уже доброй традицией оказывать поддержку детям из многодетных семей, приобретая билеты в цирк в качестве подарка. Ближайшее грандиозное представление, которое состоится 18 декабря, смогут посетить 22 ребенка из многодетных семей города Маркса.

— Многодетным семьям необходимо оказывать всестороннюю поддержку. Очень приятно, что я могу подарить праздник не только детям, но и их мамам, — поделилась редакции Юлия Трухманова.

Напомним, что еще в марте этого года директор цирка Сергей Иванович Соловьев обратился к Юлии Трухмановой с просьбой поддержать цирковое искусство после периода ограничений при пандемии. С тех пор билеты в цирк детям из многодетных семей депутат городского Совета Маркса приобретает на постоянной основе в рамках благотворительного медико-социального проекта «Здоровая многодетная семья». Так, в преддверии дня матери захватывающее представление цирка «Арт-Алле» смогли посетить 60 ребят из многодетных семей города Маркса.

Председатель «Комитета многодетных матерей» Марксовского района Ларион Елена Николаевна выразила огромную благодарность Юлии Трухмановой от всех родителей за помощь многодетным семьям:

— Не каждая семья имеет возможность приобрести билеты в цирк, любые расходы для многодетной семьи очень ощутимы. Поэтому бесплатные билеты на цирковое представление — это действительно настоящий подарок. Дети счастливы! Родители, видя улыбки своих детей, счастливы вдвойне.

Поблагодарил за оказываемую помощь директор цирка Сергей Иванович Соловьев:

— Приоритет в нашей стране — это дети! Благодаря поддержке Юлии Трухмановой дети из многодетных семей имеют прекрасную возможность приобщиться к цирковому искусству совершенно бесплатно. Это очень ценно в наше время. А нам, в свою очередь, оказана честь и вместе с тем возложена огромная ответственность за создание яркого праздника для всех наших маленьких зрителей.