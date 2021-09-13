В понедельник 13 сентября руководитель регионального ГУ МВД Николай Ситников назначил на пост руководителя управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Андрея Булатова.

Уточняется, что подполковнику Булатову 39 лет. Его рабочий стаж в полиции составляет 18 лет. До нового назначения он был заместителем начальника и и.о. начальника этого же управления, которое теперь возглавил.

Известно, что у Булатова есть жена и трое детей.