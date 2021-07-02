Кандидат политических наук, исполняющий обязанности заведующего кафедрой политических наук ПИУ им. П.А. Столыпина — филиал РАНХиГС Иван Бирюлин рассказал о многодневном голосовании в сентябре.

— По итогам очередного заседания ЦИК России председатель Элла Панфилова сообщила, что было утверждено положение об особенностях голосования в течение нескольких дней. В окончательную версию Положения вошли предложения по совершенствованию процедуры от экспертов и общественных организаций. Центризбиркомом был принят ряд поправок Ассоциации «Независимый общественный мониторинг». Совместная работа с представителями экспертного сообщества, политических партий, общественных движений позволила учесть предложения, которые расширят возможности избирателей.

На мой взгляд, проведение голосования в сентябре 2021 года в многодневном формате, позволит учесть все необходимые меры безопасности в период пандемии коронавируса и позволит избирателям проголосовать в удобное для них время. Основной задачей в настоящее время, когда опасности инфицирования все еще подвержена большая часть населения, является сохранение здоровья избирателей. Многодневное голосование позволит развести поток желающих проголосовать и четко выполнить все рекомендации Роспотребнадзора. К тому же, такой формат проведения голосования даст возможность гражданам выразить свои политические предпочтения в удобное для них время, позволит не задерживаться в очереди на избирательном участке и не подвергать свое здоровье опасности, — говорит он.