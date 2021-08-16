В поселке Поливановка в Саратове завершено строительство открытого стадиона. Его построили быстрее, чем планировалось. Председатель ГД Вячеслав Володин осмотрел спортобъект.

Решение о реконструкции было принято после недавней встречи Володина с местными жителями. Они пожаловались на плохое состояние стадиона у школы № 52.

Теперь здесь появились несколько площадок для различных видов спорта. Председатель призвал не ждать 1 сентября, а открыть стадион для всех желающих уже сегодня, и дать возможность и детям, и взрослым заниматься спортом.

Также он предложил запустить новый пилотный проект – обустроить побольше школ Ленинского района такими спортивными площадками.