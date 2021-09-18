Сегодня, 18 сентября, продолжаются выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Региональный общественный Штаб по наблюдению за выборами 2021 года ведёт активное и оперативное наблюдение и реагирование за избирательным процессом. Члены регионального общественного Штаба по наблюдению за выборами, члены Общественной палаты Айса Акчурин, Елена Склярова, Антон Синицын посетили в ходе рейда более 20 избирательных участков.

По словам общественных наблюдателей нарушений выявлено не было, выборы проходят в штатном режиме, с соблюдением мер безопасности коронавирусной инфекции. На каждом участке присутствуют наблюдатели от Общественной палаты области.

— Мной за 2 дня голосования были посещены 4 участка Базарно-Карабулакского района и около 20 участков города Саратова, поделился с коллегами из Общественной палаты, что нарушений и внештатных ситуаций не выявлено, — рассказал Айса Акчурин.