Мобильная связь и интернет появились в саратовских поселках

«Ростелеком» установил в Саратовской области 42 базовые станции по федеральному проекту «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0).

Более 10 тысяч жителей малых населенных пунктов получили доступ к мобильной связи стандарта 4G/LTE.

Работы проводились с сентября по декабрь. Голосовая связь и скоростной мобильный интернет появились в селах Первомайском, Репном, Спасском, Софьине, Нестерове, Чкалове, Инясеве, Воронине, Лунине, Песчаный Умет, Колотов Буерак, Вяжля, Большая Чечуйка, Репьевка, Большая Гусиха, Арзянка, Тепловка, Елховка, Новоросляевка, Яблоновый Гай, Карамыш, Дьяконовка, Киевка, Нижняя Покровка, Кологривовка, Ромашовка, в поселках Лесном, Полуденном, Прудовом, Октябрьском, Барсучьем, Первомайском, Непряхиным, Белоглинном, Лиманном, 1-я Васильевка, Зооветтехникум, Калинино, а также в деревнях Сбродовке, Трещихе, Кологреевке и Кокурино.

Сотрудники компании проложили более 135 километров новых линий связи, построили антенно-мачтовые сооружения, установили базовые станции, подключили и настроили оборудование. Вышки размещены в местах наилучшего приема и передачи сигнала —

воспользоваться доступом к интернету можно на всей территории поселков.

Павел Зенков, директор Саратовского филиала ПАО «Ростелеком»:

«»Ростелеком» завершил в Саратовской области работы по федеральному проекту устранения цифрового неравенства, запланированные на этот год. В общей сложности за год более 15 тысяч жителей из 63 поселков и деревень получили возможность пользоваться скоростным интернетом. Важно, что теперь мы устанавливаем базовые станции «Булат» с отечественным ПО. Оборудование обеспечивает стабильное соединение и будет в дальнейшем применяться при реализации программы УЦН».

Игорь Гущин, заместитель министра цифрового развития и связи Саратовской области:

«Базовые станции установлены в населенных пунктах, где ранее связь отсутствовала или была нестабильной. Теперь жителям доступны скоростной мобильный интернет и современные цифровые сервисы. Сельчане могут получать государственные услуги онлайн, дистанционно учиться и работать, общаться с близкими в социальных сетях и мессенджерах».

«Ростелеком» реализует программу УЦН 2 с апреля 2021 года по соглашению с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Дополнительную информацию о проекте можно получить на сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру 8 800 301 00 35.

