В Ершовской районной больнице идёт ремонт родильного отделения и основного корпуса.

До конца 2025 года планируется построить новое здание инфекционного отделения, — информирует минздрав региона.

В рамках реализации программы модернизации учреждений первичного здравоохранения, инициированной Президентом России Владимиром Путиным, в Ершовском районе Саратовской области осуществляются масштабные капитальные ремонты.

В таких крупных структурных подразделениях как Декабристкая врачебная амбулатория, Новосельская и Кушумская участковые больницы сейчас полным ходом идут ремонтные работы.

«Подрядчик обещает завершить работы до апреля текущего года. Мы будем не только делать косметический ремонт, но и заменим основные коммуникации: отопление, водоснабжение, канализацию. Заменим кровлю и оконные блоки», — делится планами главный врач районной больницы Николай Буинцев.

Также в рамках программы модернизации в конце 2021 года начался ремонт здания родильного отделения и главного корпуса.

«В родильном отделении заменяем системы водоснабжения, отопления, устанавливаем новые окна, приводим в соответствующий вид фасад здания», — отмечает Николай Буинцев.

«То, что наше родильное отделение отремонтируют – настоящий подарок для всех мам! Каждой женщине хочется, чтобы её малыш появился на свет в комфортных условиях! Теперь беременным женщина не придется ездить в Энгельс чтобы родить», — поделилась своим мнением местная жительница Олеся Волкова.

В главном корпусе больницы ведется замена системы теплоснабжения, будет проведен ремонт помещений и фасада здания. В 2021 году на проведение капитальных ремонтов структурных подразделений Ершовской районной больницы заключены контракты на общую сумму почти 83 миллиона рублей.

В январе текущего года дополнительно сформирована заявка о включении в программу модернизации для проведения капитального ремонта Новосельской участковой больницы, Перекопновской врачебной амбулатории, фельдшерско акушерских пунктов в посёлках Учебный, Лесной, Антоновский и Орловский.

В рамках программы модернизации первичного звена в здравоохранения в 2020 году уже были установлены 4 новых модульных ФАПа в замены аварийных: в селах Марьевка и Моховое, посёлках Садовом и Новом. Указанные ФАПы были оснащены необходимым оборудованием согласно стандартам оказания медицинской помощи, была получена лицензия, и ФАПы уже оказывают полноценную первичную медико-санитарную помощь.

Также в 2024 году начнётся строительство инфекционного отделения на территории Ершовской районной больницы. Окончание строительства планируется завершить до конца 2025 года. На строительство заложена сумма в размере более трехсот миллионов рублей, — сообщили в министерстве здравоохранения области.