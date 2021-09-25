Легковерная покровчанка лишилась денег во время онлайн-шопинга.

Как сообщили в областном ГУ МВД, даму привлекла реклама интернет-магазина по реализации одежды и обуви.

Модница решила купить себе обновку и заказала к холодам меховую жилетку и сапоги.

Женщина сделала звонок по одному из указанных на сайте телефонов. На другом конце провода покупательницу настойчиво попросили перевести на указанный банковский счет 23 000 рублей.

После получения денег представитель интернет-магазина перестал выходить на связь.

Теперь мошенников ищет полиция. Проводится проверка.