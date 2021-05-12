Жительница Пугачева Елена Каяшова рассказала в паблике в соцсети «ВКонтакте» о запустении на могиле Героя Советского Союза Трифона Мазура.

Гражданка сфотографировала опрокинутый венок и крест на месте погребения.

— Его имя носит Средняя общеобразовательная школа № 1 Пугачева. Никто не забыт и ничто не забыто — Громкие слова, салют, гуляния. Пугачёвцы, больно и стыдно! — подчеркнула женщина.