Жительница Пугачева Елена Каяшова рассказала в паблике в соцсети «ВКонтакте» о запустении на могиле Героя Советского Союза Трифона Мазура.
Гражданка сфотографировала опрокинутый венок и крест на месте погребения.
— Его имя носит Средняя общеобразовательная школа № 1 Пугачева. Никто не забыт и ничто не забыто — Громкие слова, салют, гуляния. Пугачёвцы, больно и стыдно! — подчеркнула женщина.
26 апреля обучающиеся МОУ «СОШ №1 г.Пугачева имени Т.Г. Мазура» провели уборку могилы Героя Советского Союза. На праздник Пасхи и 9 мая возлагали цветы.Могила была в ухоженном состоянии.Венки , которые остались после погребения Мазур Людмилы Васильевны с 2020 году, наши волонтеры убрать не посмели. Думаем, что это должны сделать дети Героя. Шефствуем над могилой Героя со дня его смерти, отрицательных отзывов никогда не было. Спасибо Елене Каяшовой , что сообщила о том, что упал крест.Выехали, чтобы навести порядок. С уважением директор школы Никулина М.И.
Фото с субботника: https://www.instagram.com/p/CN5MCoDsEkX/?igshid=1dobhtdh6siw4