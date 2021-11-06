В связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в Саратове с 15 ноября центры «Мои Документы» региона переходят на обслуживание заявителей исключительно по предварительной записи.

В помещения центров будут пропускаться только те граждане, фамилии которых указаны в предварительной записи и строго в назначенное время.

Оформить предварительную запись можно на официальном сайте mfc64.ru, воспользовавшись сервисом «Предварительная запись» или в мобильном приложении «Мои Документы Онлайн».

Кроме того, можно получить удаленную консультацию специалистов по телефону (8452) 65-39-69.