Педагоги Театрального института Саратовской консерватории представляют музыкально-поэтический концерт по произведениям Марины Цветаевой. В программе вечера гостей ждет история о жизни автора в Москве от революции до эмиграции (1916–1922) – фрагменты дневниковой прозы «Мои службы», «Вольный проезд», поэтического цикла «Комедьянт», «Рабочая Марсельеза».
Исполнители – доцент кафедры специальных дисциплин Светлана Никулина и старший преподаватель кафедры Анастасия Шаталина.
Партия фортепиано – Ирина Зотова.
Пр. им. Кирова С.М., д. 1.
Тел. Кассы: (8452) 39-92-32.
12 декабря, 17.00
Стоимость билетов — 200 рублей