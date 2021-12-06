Педагоги Театрального института Саратовской консерватории представляют музыкально-поэтический концерт по произведениям Марины Цветаевой. В программе вечера гостей ждет история о жизни автора в Москве от революции до эмиграции (1916–1922) – фрагменты дневниковой прозы «Мои службы», «Вольный проезд», поэтического цикла «Комедьянт», «Рабочая Марсельеза».

Исполнители – доцент кафедры специальных дисциплин Светлана Никулина и старший преподаватель кафедры Анастасия Шаталина.

Партия фортепиано – Ирина Зотова.

Пр. им. Кирова С.М., д. 1.

Тел. Кассы: (8452) 39-92-32.

12 декабря, 17.00

Стоимость билетов — 200 рублей