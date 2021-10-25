В Саратовской области сегодня, 25 октября, утром ожидается дождь и мокрый снег.

Как сообщает ГУ МЧС региона, будет довольно ветрено. Порывы ветра местами достигнут 15–17 м/с.

Воздух прогреется до +3…+8 градусов, — уточнили метеорологи. 

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА