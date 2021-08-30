Начальник управления уголовного розыска ГУ МВД по Саратовской области Илья Молчанов покинул пост. Теперь он займет пост руководителя управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба ведомства.

Молчанов родился в 1972 году. В 1994 году он окончил Саратовский государственный технический университет, в 2006 году — Академию управления МВД России. После этого возглавлял МУ МВД «Энгельсское».

Информации о назначении нового начальника УгРо еще нет.