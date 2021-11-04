Жители областного центра бьют тревогу.

Как сообщили в группе «ЧП Саратов» соцсети ВКонтакте очевидцы, вода в реке Черниха в Заводском районе Саратова сильно загрязнена химическими отходами.

— В районе химкинского завода. Вода молочного цвета и стойкий химических запах, — уточнили саратовцы в соцсетях.

На ситуацию в комментариях отреагировала администрация Заводского района, уточнив, что «для выяснения обстоятельств специалистами управления по охране окружающей среды и зелёных насаждений будет осуществлен выезд на место».

Когда именно выезд экологов из мэрии состоится и есть ли уже результаты проверки, пока не уточняется.

Фото: ЧП Саратов