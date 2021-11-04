Жители областного центра бьют тревогу. 

Как сообщили в группе «ЧП Саратов» соцсети ВКонтакте очевидцы, вода в реке Черниха в Заводском районе Саратова сильно загрязнена химическими отходами.

В районе химкинского завода. Вода молочного цвета и стойкий химических запах, — уточнили саратовцы в соцсетях. 

На ситуацию в комментариях отреагировала администрация Заводского района, уточнив, что «для выяснения обстоятельств специалистами управления по охране окружающей среды и зелёных насаждений будет осуществлен выезд на место». 

Когда именно выезд экологов из мэрии состоится и есть ли уже результаты проверки, пока не уточняется. 

Фото: ЧП Саратов

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