Суд вынес приговор 16-летней жительнице Перелюбского района за нарушение ПДД в нетрезвом виде, что повлекло за собой смерть человека. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

В сентябре она села за руль своей Lada Priora и на трассе, соединяющей Пугачев и Перелюб угодила в кювет. Из машины вылетел 36-летний мужчина, который не был пристегнутым. Гражданин скончался на месте.

Сначала подозреваемая не признавала свою вину, но под тяжестью доказательств во всем созналась. Она получила условный срок — 2,5 года.