Суд признал виновной 27-летнюю жительницу Краснопартизанского района в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

По словам ведомства, вечером 26 января местная жительница пришла в гости к своему приятелю в дом на улице Коммунарной поселка Горный. Позже к ним присоединился 67-летний родственник хозяина дома и по совместительству работодатель девушки.

В ходе застолья между ней и ее работодателем возник конфликт. Мужчина стал выталкивать гостью из дома. В порыве злости девушка схватила кухонный нож и ударила им в грудь обидчику. От полученной травмы потерпевший скончался на месте.

Суд приговорил подсудимую к восьми годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.