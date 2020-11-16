Сегодня, 16 ноября, исполняется ровно пятнадцать лет со дня основания Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России». В этот день в 2005 году в Воронеже состоялся I Съезд Организации, на котором и было принято решение о создании руководящего органа — Координационного совета.

В Саратове история «Молодой Гвардии» началась годом позже, у истоков создания ячейки стоит депутат Государственной думы Николай Панков, который в то время был назначен первым координатором по Приволжскому федеральному округу. В свое время руководителями регионального отделения были такие видные общественные и политические деятели как Сергей Нестеров, Денис Фадеев, Василий Артин, Всеволод Хаценко и Иван Дзюбан. За время своего существования Организация уже стала самой масштабной в стране, а ее члены оказались ярким примером действия кадрового лифта в регионе. На данный момент лидером саратовских молодогвардейцев является Андрей Капитонов, вступивший в должность руководителя в прошлом году.

Сегодня ячейки «Молодой Гвардии» присутствуют во всех 85 регионах и почти в двух тысячах муниципалитетах, а членами Организации являются более 160 тысяч человек по всей стране. «Молодая Гвардия» ведет свою деятельность по нескольким направлениям, включая патриотику, добровольчество, политическую деятельность, экологическое направление и образовательные проекты.

Одним из наиболее актуальных векторов стал проект «Добро в действии», направленный на оказание адресной помощи гражданам и развитие добровольчества в регионе. Под эгидой проекта в период пандемии действовал Волонтёрский центр по оказанию помощи пожилым и инвалидам в покупке лекарств и продуктов первой необходимости, за время своей работу помощь получили свыше 100 тысяч человек.

Кроме того, активную деятельность молодогвардейцы вели в рамках проекта «ЭкоЛогичного проекта», направленного на решение разнообразных экологических проблем и пропаганду бережного отношения к окружающей нас среде. Только за последний год было проведено несколько десятков субботников, облагорожены парки и скверы, приведены в порядок значимые туристические объекты и благоустроены общественные места.

Среди основных проектов «Молодой Гвардии» выделяется патриотический вектор. На регулярной основе активисты оказывают адресную помощь ветеранам, благоустраивают памятные мемориалы и памятники, места, облагораживают и восстанавливают воинские захоронения и другие места, связанные с Великой Отечественной войной или другими боевыми действиями.

Организация также продолжает вести активную деятельность по борьбе с несправедливостью в регионе, проводит пикеты против халатного отношения управляющих компаний к своей деятельности, ведет работу против деятельности «наливаек», выступает с инициативой о продлении работы общественного транспорта и многое другое.

Стоит отметить, что молодогвардейцы неоднократно становились инициаторами важных для молодежи законопроектов. Так, активисты добились запрета продажи алкоэнергетиков в стране, ограничения реализации никотиносодержащей продукции и регламентации деятельности магазинов розничной продажи алкогольной продукции.

Сейчас «Молодая Гвардия» — активно развивающая и растущая организация, последователями которой являются несколько сотен тысяч инициативных и неравнодушных представителей молодого поколения по всей стране, и всех объединяет одно — желание действовать и продвигать свои инициативы.