Сегодня, 2 марта, молодогвардейцы совместно с волонтёрами ГБУ РЦ «Молодежь Плюс» передали гуманитарную помощь жителям из Донецкой и Луганской Народных Республик, временно размещенным в пансионате Сокол.

Сортировка вещей проходила в пункте сбора гуманитарной помощи в общественной приёмной «Единой России». Жители Саратова приносили туда вещи первой необходимости, детские игрушки, одежду, канцелярские принадлежности.

«Сегодня волонтеры отвезли первую часть вещей, которые саратовцы приносили в пункты приёма гуманитарной помощи. Все вещи были отсортированы по потребностям беженцев. Настроение у деток и родителей бодрое. Гости региона передают огромную благодарность за гостеприимство и помощь. В свою очередь, хочу поблагодарить всех саратовцев, которые откликнулись и внесли свой вклад», — прокомментировал федеральный координатор «Молодой Гвардии» по ПФО Андрей Капитонов.

Отметим, у людей есть необходимость в детских и подростковых вещах на весну, свитерах и футболках. Вы можете оказать помощь принести вещи в пункты сбора гуманитарной помощи.

Напомним, сбор гуманитарной помощи в Саратовской области был открыт по инициативе секретаря регионального отделения Партии «Единая Россия», депутата Госдумы Николая Васильевича Панкова и функционирует в общественных приёмных по всей территории Саратовской области. Телефон для информации: 8-8452-27-12-17.