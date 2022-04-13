Жительница Красноармейского района отработает 120 часов на общественно-полезных работах за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Саратовской области.

Несмотря на лишение родительских прав, суд обязал 26-летнюю мать перечислять часть доходов на содержание своей несовершеннолетней дочери, которая сейчас проживает в интернате. Сначала должница осуществляла нерегулярные платежи, несоизмеримые с суммой долга, но вскоре выплаты прекратились. Кроме того, она не пыталась трудоустроиться. В результате этого накопился долг свыше 78 тысяч рублей.

Суд назначил должнице 120 часов обязательных работ в местной управляющей компании. В случае, если должница и дальше продолжит уклоняться от исполнения решения суда, в отношении нее будет возбуждено уголовное дело.