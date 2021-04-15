Молодежь и Партия «Единая Россия» привели в порядок городской парк в Энгельсе.

В преддверии общегородского субботника, который состоится 16 апреля, энгельсское местное отделение партии «Единая Россия» организовало субботник в любимом месте отдыха горожан — городском парке «Покровский». В мероприятии приняли участие Секретарь местного отделения Дмитрий Плеханов, депутаты районного и городского собрания, координаторы проектов, активисты «Молодой Гвардии Единая Россия» и жители города.



Совместными усилиями был убран мусор с территорий детской площади и зелёных зон.

Активисты привели в порядок и отмыли установленные в парке таблички с именами Почётных жителей города Энгельса, Героев Советского союза и России, которые родились в Энгельсском районе.



— Сегодня мы вышли в городской парк, потому что он является центром притяжения для всех жителей и гостей нашего города. Здесь расположена аллея славы — это память наших ветеранов и героев Энгельсского района. Первостепенно, считаю, нужно приводить в порядок памятники и парки нашего города. Именно с уборки городского парка начинается месячник по благоустройству. Призываю всех жителей нашего города выйти в свои дворы и провести общедомовые субботники. Только совместными усилиями мы сделаем наш горд чище и лучше,— отметил И.п. Секретаря Энгельсского местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Плеханов.

