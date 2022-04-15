Стартовал конкурс лучших молодёжных проектов в сфере креативных индустрий.

Участие в нем поможет креативным стартаперам в реализации проектов в сфере театрального и изобразительного искусства, кинематографа, телевидения и радио, моды, рекламы, музыки, издательского дела, компьютерных игр, новых медиа, архитектуры и дизайна.

Работы для участия в конкурсе принимаются в трёх номинациях:

Creative project — проекты по созданию фестивалей, перформансов, творческих выставок, конкурсов, квестов и т.д.;

Creative startup — бизнес-проекты, в том числе цифровые проекты в культуре;

Creative education — проекты, направленные на развитие творческого потенциала, обучение творческим навыкам и компетенциям (hard, soft skills).

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Заявки принимаются до 18 мая 2022 года на сайте АИС «Молодёжь России».

Экспертным советом будет сформирован список из 100 наиболее значимых конкурсных работ, которые войдут в каталог «Лучшие проекты Российской креативной недели — 2022» для дальнейшего распространения среди потенциальных работодателей.