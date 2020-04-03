Молодежный министр национальной политики молодежного правительства Саратовской области Ислам Мирзаханов прокомментировал поправки в Конституцию РФ, касающиеся поддержки культуры.

— Предлагаемыми изменениями в статьях 68 и 69 Основного закона указано, что культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее народа, поддерживается и охраняется государством. Также отмечено, что государство защищает культурную самобытность всех народов и этнических общностей Российской Федерации, гарантирует сохранение этнокультурного и языкового многообразия, оказывает поддержку соотечественникам, проживающим за рубежом, в осуществлении их прав, обеспечении защиты их интересов и сохранении общероссийской культурной идентичности.

Эти поправки, на мой взгляд, крайне важны. Способствуя защите этнической и языковой самобытности народов, входящих в состав Российской Федерации, возводя культурное наследие в ряд одних из ключевых ценностей, они дают шанс сохранить нашу национальную идентичность в глобальном мире. Вместе с этим, поддержка соотечественников за рубежом дает нам возможность и популяризации родной культуры.

Наши традиции, язык делают нас уникальными. Культура — наше наследие и наше будущее. Нужно, чтобы и новое поколение не забывало о традициях, гордилось своей культурой. И, конечно же, этот огромный массив понятий, пронизывающих всю человеческую жизнь, должен поддерживаться и охраняться государством. Поэтому данные поправки, бесспорно, должны быть внесены Конституцию РФ, — считает Ислам Мирзаханов.

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию РФ в марте. Изменения посвящены новым требованиям, выдвигаемым к президенту, членам правительства и госчиновникам разного уровня, закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами, меняют круг полномочий парламента, запрещают отчуждение федеральных территорий, устанавливают статус русского языка и культуры.

По решению главы государства, дата голосования по изменениям в Конституцию РФ, будет определена с учетом эпидемиологической ситуации.