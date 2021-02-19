Расследование уголовного дела в отношении 23-летнего рецидивиста из Энгельса, обвиняемого в изнасиловании, продолжается. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

По предварительным данным, 11 февраля около 22:00 местная жительница шла с работы. Она зашла в подъезд на проспекте Строителей, а за ней направился парень. Начало этой истории попало на кадры видео.

На лестнице юноша напал на нее. К счастью, в подъезд зашли жильцы дома. Потерпевшая закричала и позвала на помощь.

Злоумышленник испугался и пустился наутек. Потерпевшая сообщила обо всем правоохранителям.

В кратчайший срок парня разыскали и задержали.

Ему предъявлено обвинение, злоумышленник признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Молодого человека взяли под стражу, расследование продолжается.

