Парень коснулся электропечи, на которой не было защиты.

Как сообщили в региональном СУ СКР, владелец сауны, 35-летний мужчина, пойдёт под суд из-за гибели своего посетителя.

Предприниматель обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые привели к гибели человека.

Выяснилось, что ночью 22 ноября 2019 года в сауну на улице Челюскинцев пришла компания молодых людей. Когда 24-летний мужчина дотронулся до электропечи, не имевшей защитного кожуха или ограждения, то сразу погиб от удара током.

Владелец сауны пустился в бега после ЧП. Но сейчас он под арестом. Вину свою в гибели мужчины отрицает. Теперь его ждёт суд.