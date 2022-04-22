Мама двоих детей, студентка медицинского, физик и другие представители молодежи примут участие в праймериз «Единой России».

Сегодня, 22 апреля, заявления на участие в предварительном голосовании подали 29 молодогвардейцев. Участники будут бороться за участие в выборах в областную Думу седьмого созыва.

— Я родилась и выросла в Саратове. Здесь моя семья, моя учеба и моя работа. Для меня участие в праймериз – это возможность выслушать предложения избирателей, ближе узнать проблемы территории. Идей много, надо их воплощать в жизнь. Я считаю, что готова принести пользу обществу не только на поприще здравоохранения, но и в широком масштабе своего региона, — прокомментировала Мария Афанасьева, студентка СГМУ, активистка «Молодой Гвардии».

Кроме неё, за место в списке партии борется Вероника Петрова. Девушка воспитывает двоих детей и не понаслышке знает о реальных проблемах многодетных семей.

— В процедуре праймериз сегодня участвует много молодёжи, представители общественных организаций и волонтерских движений. Они на своём примере доказали, что способны решать конкретные задачи и брать на себя ответственность. Площадка предварительного голосования Партии «Единая Россия» — единственный конкурентоспособный метод, где любой человек сможет проверить свои силы в политической борьбе, — поделился мнением Федеральный Координатор «Молодой Гвардии» в ПФО Андрей Капитонов.