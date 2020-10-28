Сегодня, 28 октября, активисты «Молодой Гвардии» провели у здания Саратовской областной думы одиночный пикет с обращением к фракции коммунистов прекратить «клоунаду» на заседаниях регионального парламента. Акцию провели перед очередным, пятьдесят седьмым, заседанием думы.

Молодогвардеец вышел с тематическим плакатом, на котором проведено сравнение между депутатами-коммунистами в период СССР и настоящее время. Плакат разделили на две части, в одной из них разместили фотографии трудящихся депутатов СССР с лозунгом «Строители коммунизма», а в другой — фотографии членов фракции КПРФ в Саратовской областной думе с надписью: «Коммунистоимитаторы».

Как рассказали организаторы, в советское время половина всех депутатов состояла из рабочих, трудящихся на заводе. В настоящее же время мы видим абсолютно противоположную ситуацию — в облдуме заседают коммунисты-блогеры, которые регулярно срывают заседания регионального парламента для создания контента и своего пиара.

Во время проведения пикета к активисту подошли представители фракции КПРФ, однако на вопрос молодогвардейца о том, когда коммунисты начнут работать и прекратят устраивать показательные акции в парламенте, коммунисты не смогли дать внятного ответа.

— В последнее время мы все чаще видим разного рода акции и перфомансы, проводимые коммунистами в Саратовской областной думе, при этом, зачастую подобные акции не подкрепляются дельными предложениями и реальной работой. Жаль, что люди, называющие себя коммунистами, ведут себя настолько неподобающим образом. Если в Советском Союзе депутатами были люди труда, рабочие, преподаватели и деятели науки, то сейчас коммунисты только и делают, что устраивают в областной думе «клоунаду» с надуванием шариков и различного рода цирковыми акциями. Считаю, что этих людей нельзя назвать настоящими коммунистами, а скорее коммунистоимитаторами. Мы призываем фракцию КПРФ прекратить срыв заседаний парламента, заняться конструктивной работой и перестать позорить коммунистов прошлого, — отметил руководитель Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Андрей Капитонов.