На протяжении недели в Балаковском районе горит шелуха от подсолнечника – отходы местного маслоэкстракционного завода, получившие пятый класс опасности. Возгорание произошло на территории полигона рыбопитомника в нескольких километрах от села Малоперекопное. На проблему уже обратил внимание депутат Государственной думы Николай Панков. Он поручил разобраться в причинах появления многотонной свалки вблизи населенных пунктов и найти виновных, чьи действия привели к экологической угрозе.

С призывом ликвидировать проблему также вышли активисты «Молодой Гвардии». Они обратились к директору ООО «Промхимтрейд» Алексею Сайфулину и провели пикет с требованием предотвратить возгорание и прекратить незаконное складирование шелухи. Напомним, компания занимается вывозом и утилизацией отходов с маслоэкстракционного завода.

Молодогвардейцы также обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить финансовую деятельность компании и схему утилизации отходов, проходящих путь от маслозавода до рыбопитомника.

— Халатность и безразличие предпринимателей к людям пугают. Руководство компании игнорирует все призывы общественности решить вопрос с возгоранием у населенного пункта и отказывается принимать меры по ликвидации свалки. Это не первый случай, когда бизнесмены действуют в личных интересах. От этого, прежде всего, страдают обычные люди. Молодогвардейцы, в свою очередь, будут добиваться ликвидации пожара и утилизации отходов по установленным нормативам, – рассказал руководитель Саратовского регионального отделения «Молодой Гвардии» Андрей Капитонов.