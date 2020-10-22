Общественники совместно с правоохранительными органами выявили несколько административных правонарушений в работе питейных заведений

Активисты «Молодой Гвардии» совместно с сотрудниками полиции, представителями прокуратуры Волжского района Саратова и местными жителями организовали контрольный рейд по питейным заведениям микрорайона Иволгино. Мероприятие было организовано по поручению депутата госдумы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Николая Панкова, к которому ранее обратились местные жители, обеспокоенные дебоширством в жилом секторе и массовым скоплением людей в нетрезвом состоянии в вечернее время.

Как отметили местные жители, они неоднократно наблюдали факт продажи алкоголя после 22:00, что запрещено законом Саратовской области, а также нелегальную реализацию спиртных напитков в продуктовых ларьках и «на квартирах». Одну из возможных точек незаконной продажи алкоголя посетили и общественники, там активисты провели одиночный пикет с лозунгом «Здесь спаивают людей!» и призвали предпринимателей соблюдать действующее законодательство. Тем не менее, в ходе рейда с сотрудниками полиции и прокуратуры продажа алкоголя в продуктовой лавке не была зафиксирована, однако несколько местных жителей заявили, что лично были свидетелями прямого нарушения закона.

После молодогвардейцы посетили посетили местный алкомаркет, где сотрудники полиции зафиксировали нарушение сотрудником магазина масочного режима, введённого постановлением Правительства Саратовской области. Теперь заведению грозит штраф в размере 10 тысяч рублей или более.

Другое питейное заведение в Иволгино, которое проверили активисты и представили правоохранительных органов, среди жителей славится нарушением регионального закона об ограничении продажи алкогольной продукции в вечернее время, согласно которому розничная реализация с 22:00 до 10:00 запрещена. Сотрудники заведения не подтвердили эту информацию, однако в книге жалоб было обнаружено несколько записей от местных жителей о продаже в этом заведении спиртосодержащей продукции в ночное время.

— К секретарю регионального отделения «Единой России», депутату Государственной думы Николаю Панкову обратились жители микрорайона Иволгино с просьбой проверить питейные заведения, нарушающие законодательство, и магазины, нелегально торгующие запрещённой продукцией. По его поручению был организован мониторинг, в ходе которого мы проверили три алкомаркета, изучили всю необходимую документацию, а также выявили административное нарушение. Отмечу, что Николай Панков всегда уделяет особое внимание людям, которые нуждаются в помощи и никогда не оставляет проблему нерешённой. Сейчас ситуация в Иволгино находится на контроле депутата Государственной думы, а мы, в свою очередь, сделаем все возможное, чтобы пресечь нарушение законодательства, — отметил лидер саратовских молодогвардейцев Андрей Капитонов.