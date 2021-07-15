Молодой сотрудник транспортной организации из Саратова госпитализирован с тяжелой травмой ноги, сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Вчера, 14 июля, во время разгрузки фуры 21-летний грузчик пытался выровнять вываливающийся из кузова контейнер. Но не смог его удержать и тот на него упал. Присутствовавшие на территории сотрудники и клиенты организации достали пострадавшего из-под груза и вызвали бригаду «скорой помощи». С подозрением на перелом ноги и бедренной кости мужчина госпитализирован в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту проводится доследственная проверка.