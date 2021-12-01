Летом текущего года оперативники задержали 20-летнего балашовца, подозреваемого в сбыте фальшивых денег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД.

Молодой человек признался, что приобрел интернете 10 фальшивок достоинством по 5 тысяч рублей каждая. Он покупал на эти купюры телефоны с рук по объявлениям. Фигурант расплатился поддельными деньгами за 3 смартфона в Саратове и один в Энгельсе. Мобильные телефоны позже он перепродал в Саратове и Балашове, получив за них настоящие деньги.

Октябрьский районный суд Саратова накануне вынес приговор по данному уголовному делу. Молодому человеку назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы условно со штрафом в размере 100 тысяч рублей.