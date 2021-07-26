Сегодня, 26 июля, на автодороге Энгельс-Ровное напротив поселка Узморье в Энгельсском районе произошла авария. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.

27-летний мужчина, управляя машиной Лада Гранта на большой скорости не справился с управлением и съехал в кювет, машина опрокинулась.

В результате аварии 21-летний молодой человек, который находился в машине, скончался на месте от полученных травм. Второй пассажир машины с травмами доставлен в больницу. По предварительным данным, водитель не пострадал.

Все обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работают сотрудники ГИБДД.