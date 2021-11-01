В Саратове 58-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением о краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Женщина сообщила, что неизвестные украли ее телефон стоимостью 8500 рублей и через приложение банка вывели 17 163 рублей. Потерпевшая уточнила, что накануне она выпивала в компании своих знакомых.

Сотрудниками полиции был задержан 22-летний житель Саратова. Молодой человек признался в краже. По его словам, он пришел за своим отчимом, который находился в компании с заявительницей. Ему предложили остаться и подождать конца вечеринки. Женщина оставила свой телефон без присмотра и уснула, тогда подозреваемый и забрал его.

Расследование продолжается. Парню избрано наказание в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.