Лось был замечен на ночных улицах Саратова 12 мая.

Сначала дикое животное удивленные горожане наблюдали на Мира, 13-е, а потом в районе 5-й Дачной.

Об этом в группе «Саратов онлайн» сообщила жительница областного центра Юлия Попова.

Девушка выложила видео с бегущим по ночной трассе молодым лосем.

Благо, был поздний вечер, и машины на дороге практически отсутствовали. Это позволило избежать возможного ДТП с сохатым, в которые эти обитатели лесов часто попадают на автостраде.

В комментариях пользователи пошутили, что лось отчего-то оказался без Валерия Рашкина. Напомним, депутат-коммунист в октябре минувшего года совершил браконьерский отстрел лося в Саратовской области.