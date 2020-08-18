Пугачевским следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летнего мастера и его 34-летнего помощника. Мужчины подозреваются в нарушении правил безопасности, повлекших смерть потерпевшего, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Днем 14 декабря минувшего года в селе Перелюбского района Саратовской области 25-летний сотрудник коммерческой организации ремонтировал желоб циркуляционной системы буровой установки на высоте. Мастер не обратил внимания на отсутствие у работника средств индивидуальной защиты и беспрепятственно допустил его к работе.

Вдруг мужчина сорвался с желоба и упал на землю, скончавшись от полученных травм. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что причиной смерти рабочего стала тупая травма головы.

Мастер и его помощник во время проведения расследования не признали свою вину в гибели рабочего. Однако доказательства следствия позволяют их обвинить в инкриминируемом деянии.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения.