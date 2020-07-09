Московские следователи возбудили уголовное дело в отношении 20-летнего парня по обвинению в применении насилия к представителю власти. Об этом сообщили в следственном управлении на транспорте СКР.

Установлено, что четвертого июля сотрудники Приволжского ЛУ МВД России на транспорте задерживали его из-за наркотиков в Балакове.

Правоохранитель протянул руку в открытое окно его машины, а злоумышленник включил первую передачу автомобиля и резко рванул вперед. В итоге представителя власти протянуло несколько метров по дороге.

Как сообщили в Приволжском ЛУ МВД России на транспорте, при личном досмотре у него было изъято 0,33 грамма синтетики. На него завели уголовные дела за вещества и насилие к полицейскому.

Расследование продолжается.