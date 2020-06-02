В Балакове у пенсионера угнали автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

23 мая в полицию с заявление об угоне обратился 80-летний местный житель. Пострадавший рассказ, что ночью кто-то без его ведома завел его машину ВАЗ-21043, которая была припаркована у дома и уехали на ней. Правоохранители нашли пропажу на улице 50 лет ВЛКСМ и вернули пенсионеру. По подозрению в угоне задержали 20-летнего балаковца, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков и кражу.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемого отпустили под подписку о невыезде.