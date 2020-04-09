В Саратовской области ищут 21-летнего Виктора Артемьева, сообщают волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт».

Парень ушел из дома в поселке Степное вчера, 8 апреля. В момент исчезновения он был одет в темную водолазку, камуфляжные брюки и зеленые кроссовки. Рост Виктора Артемьева — 178 сантиметров, он нормального телосложения с темными короткими волосами и карими глазами.

Розыск парня координируют инфоорги Ирина 8-927-916-60-40 и Люсьен 8-905-385-02-65. Также информацию о Викторе Артемьеве можно сообщить по телефону 8-800-700-54-52.