В начале марта этого года в поселке Дубки Саратовского района произошло убийство, совершенное 16-летним парнем. Сейчас убийце вынесен приговор, сообщает следственное управление СКР по Саратовской области.

Юноша признан виновным в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего.

По материалам следствия установлено, что 11 марта вечером возле одного из домов на улице Центральная поселка Дубки произошла перепалка двух незнакомых компаний без особых на то причин. Первая компания состояла из двух взрослых мужчин, один из которых решил удалиться во время ссоры, а двое других – 39 и 42 лет продолжили выяснять отношения. Во второй компании находился 16-летний юноша и его старший приятель.

В результате перепалки 16-летний юноша нанес 39-летнему оппоненту удар кулаком по голове, а когда мужчина упал, парень стал наносить ему удары ногами. И только проходящий мимо посторонний мужчина разнял конфликтующих.

Когда компании разошлись, 39-летнему мужчине стало плохо, он резко скончался в подъезде дома, где проживал один из его приятелей. Судебно-медицинская экспертиза заключила, что причиной смерти стала тупая травма груди и живота.

Сам обвиняемый не признал свою вину в содеянном, но суд счел доказательства следствия весомыми для признания его виновности. Приговором суда парню назначили наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.