Молодой покровчанин отработает пробитую голову своей знакомой.

По информации региональной прокуратуры, с 22 по 23 августа прошлого года пьяный 24-летний мужчина поссорился с подругой на улице в Энгельсе. Пьяные разборки закончились не самым лучшим образом: в порыве гнева он обхватил ее лицо руко и толкнул, в результате чего девушка упала и ударилась головой. Она получила повреждения, расценивающиеся как тяжкий вред здоровью человека по признаку опасности для жизни.

Суд приговорил злоумышленника к 220 часам обязательных работ.