Доцент кафедры политических наук Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина Александра Ландерова высказалась по поводу планируемой патриотической акции саратовской молодежи.

-Святая, героическая, щедрая раздольная страна! И чувства к ней подобны любви.

Когда я вхожу в студенческую аудиторию, появляется прилив сил. А ещё вера. Вера в ребят, таких молодых, умных, искренних, с пытливым умом. Они бывают эмоциональны и резки, но в глубине души у каждого есть любовь.

И им не страшно. Им не стыдно. Они с гордой головой носят звание гражданина.

А ещё они готовы объединять страну вокруг себя. Готовы заявлять свою позицию и отстаивать!

Именно они построят новое светлое будущее России. Ребята, которые любят Отечество. Которые ощущают красоту своей Родины и всемерно готовы поддерживать её. Россия — это люди! Присоединяйся! — отметила Александра Ландерова.