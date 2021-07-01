Вчера, 30 июня, прокуратура Заводского района Саратова утвердила обвинение в адрес 21-летнего саратовца, укравшего у девушки пять миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Следствию стало известно, что молодой человек уже был судим за мошенничество. С августа по декабрь 2020 года он приходил к своей знакомой в гости и иногда оставался у нее ночевать. Однажды парень увидел, как девушка открывает сейф, и проследил за тем, куда она убирает ключи.

Дождавшись, пока девушка уснет, злоумышленник открыл сейф и похитил из него пять миллионов рублей. Чтобы создать видимость набитого пакета, саратовец заменил деньги на тетрадки.

Украденные средства молодой человек потратил на азартные игры, развлечения и подарки своим знакомым.

Отец девушки, часто отсутствующий в Саратове, во время кражи также был в отъезде. 21 декабря 2020 года он вернулся домой и обнаружил пропажу денег.

В ходе следствия ущерб был полностью возмещен обвиняемым. Дело отправлено в суд.