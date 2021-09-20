В отделение полиции Октябрьского района Саратова обратился молодой человек с заявлением о том, что стал жертвой мошенников.

Согласное его показаниям, ему позвонил мужчина представившийся сотрудником банка и сказал, что на его имя пытаются оформить кредит. Чтобы защититься злоумышленник предложил парню оформить кредит на ту же сумму и перевести на резервный счет, так кредит будет сразу погашен.

Молодой человек проследовал к банкомату и стал частями переводить сумму в четыре миллиона на разные счета. В процессе перевода его остановил друг, убедив, что человек по ту сторону телефонной линии — мошенник. К тому моменту потерпевший успел перевести сумму в 3,486 миллиона рублей.