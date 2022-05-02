Житель Балакова перевёл мошеннику крупную сумму на «безопасный счет». Об этом сообшили в пресс-службе ГУ МВД по Саратовской области.

Пострадавший 22-лений балаковец рассказал, что звонивший представился сотрудником безопасности банка. Молодой человек поверил и пошел к ближайшему банкомату, переведя неизвестному 200 тысяч рублей.

Через некоторое время он понял,что с ним связался мошенник, а «безопасный счет» — очередная уловка.

Как уточнили в ведомстве, звонок поступил с абонентского номера, зарегистрированного в Москве.