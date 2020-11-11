Суд признал 21-летнего саратовца виновным в грабеже. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Установлено, что утром 9 декабря компания приятелей заманила 17-летнего парня в гараж, расположенный в поселке Елшанка. Один из парней потребовал отдать ему пять тысяч рублей и ударил жертву несколько раз ладонью по голове. Тот испугался продолжения, позвонил другу и попросил перечислить деньги, а потом отправил их злоумышленнику.

Тот получил свое и отпустил юношу, который сообщил обо всем правоохранителем.

Парень признал свою вину и раскаялся еще до начала следствия, возместил причиненный ущерб.

Теперь он проведет два года в колонии общего режима.