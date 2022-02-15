В Заводском районе Саратова задержан подозреваемый в совершении кражи. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.

Ночью на улице Томская стражи порядка остановили автомобиль, водитель которого вез в багажнике кабель. 21-летний подозреваемый пояснил, что украл его с крыши многоэтажного дома.

Срезав кабель ножом, мужчина уложил его в мешки, найденные на крыше, сбросил их вниз с девятого этажа, а после подобрал и хотел сдать в пункт приема металла. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Мужчина попал под подписку о невыезде.