В отдел полиции Ленинского района Саратова с заявлением о краже обратился 34-летний гражданин. Об этом сообщает ГУ МВД.

Мужчина пояснил, что оставил грузовой автомобиль на автостоянке на улице Автокомбинатская. Ночью неизвестный повредил механизм замка, проник в машину и совершил кражу видеорегистратора и 39 тысяч рублей. Общая сумма ущерба составила 49 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлена личность подозреваемого. 24-летний ранее не судимый молодой человек признался в содеянном и пояснил, что похищенное сдал в комиссионный магазин за 3 300 рублей, а все деньги потратил на личные нужды.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.